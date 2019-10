Laten Canadese kiezers ‘wonderboy’ Justin Trudeau vallen?

Maandag kiest Canada een nieuw parlement. Premier Justin Trudeau (47) van de Liberale Partij hoopt op een tweede ambtstermijn, maar door een aantal schandalen en misstappen is het niet zeker dat de kiezer hem dat zal gunnen. In de peilingen gaat het gelijk op tussen de Liberalen en de Conservatieven, en lijkt zijn partij de absolute meerderheid in het Lagerhuis te zullen verliezen.