Gezinsbond maakt ukelele populair

Rooierheide

Diepenbeek - Gedurende 10 avonden organiseert Gezinsbond Diepenbeek een lessenreeks voor het bespelen van het ‘kleine gitaartje’ de ukelele. Met een twintigtal geïnteresseerden was deze lessenreeks in de kortste tijd volzet.

Zonder enige voorkennis op vlak van ukelele en notenleer leert Herman Marynissen, docent gitaar en ukelele, je de verschillende speelstijlen en technieken, leer je akkoorden en proeven van melodieën.

De oorsprong van het instrument dateert uit de jaren 1880 en is gebaseerd op twee kleine instrumenten van Portugese origine die op een gitaar lijken: de cavaquinho en de rajao. De ukulele werd een icoon van de Jazz Age in de Verenigde Staten en werd populair bij amateurmuzikanten in de jaren 1920. Na een dieptepunt in de jaren '60 kende de ukulele een heropbloei in de jaren 1990 en pikte een nieuwe generatie van muzikanten het instrument op.