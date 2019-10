Jobbeurs Hasselt: de jobbeurs waar je ook lokale kmo’s tegenkomt

Hasselt - Op woensdag 23 oktober 2019 zwaaien om 14 uur de deuren open van Expo Hasselt (Grenslandhallen) voor de grote Jobbeurs Hasselt. Meer dan 50 prominente bedrijven stellen er hun openstaande jobs voor aan het grote publiek. Opmerkelijk is dat er een groepsstand zal te vinden zijn met de vacatures van Hasseltse kmo’s.

“Het zijn bedrijven die je niet vaak op grote jobbeurzen tegenkomt, maar wel jobs aanbieden die nauwelijks woon-werkverkeer vereisen”, zegt Rik Dehollogne, de schepen van Economie en Werk in Hasselt, die de beurs mee op de rails heeft gezet.

“Ik stel als ondernemer al vele jaren mensen te werk”, vertelt Rik Dehollogne. “Zo stoot je regelmatig op problemen die zich op de arbeidsmarkt voordoen. Het is me opgevallen dat praktisch geschoolde mensen soms moeilijkheden ondervinden als ze op de klassieke manier moeten solliciteren. Het papierwerk, het jobinterview,… het is allemaal wat onwennig. Daardoor krijgen de werkgevers een verkeerde indruk over de kandidaat en dat is heel jammer. Een tweede vaststelling is dat nog heel wat werkzoekenden niet voor een interessante job in aanmerking komen omdat de afstand van het woon-werkverkeer een probleem vormt. Met die uitgangspunten ben ik gaan nadenken over een formule waarbij we voor alle werkzoekenden een logische match kunnen maken tussen vraag en aanbod van jobs.”

Eiland

De schepen zocht contact met de VDAB en Jobat, waaruit het concept van Jobbeurs Hasselt voortvloeide. “Enerzijds is het een klassiek jobevent waar heel wat grote bedrijven en organisaties uit de regio hun vacatures komen voorstellen”, weet de schepen.

Lees verder...

>

>

>