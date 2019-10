Jennifer Lawrence is dit weekend getrouwd in een jurk van Dior

Jennifer Lawrence is officieel een getrouwde vrouw. De 29-jarige actrice gaf zaterdag haar jawoord aan galeriehouder Cooke Maroney (34) op een landgoed in Rhode Island.

Jennifer Lawrence en Cooke Maroney trouwden met elkaar op een statig domein in Newport op Rhode Island. De Oscarwinnares deed dat in een jurk van Dior. Geen verrassing, want ze is een van de uithangborden van het Franse modehuis. Nadat ze hun geloften hadden afgelegd, gaven de twee een receptie en een feest in een indrukwekkend landhuis uit 1894.

Verschillende sterren waren bij het huwelijksfeest aanwezig. Zo stonden onder anderen Emma Stone, Adele, Amy Schumer en Kris Jenner op de gastenlijst. Hoewel de twee elkaar zaterdag de eeuwige trouw beloofden, wordt gefluisterd dat ze vorige maand al stiekem in New York zijn getrouwd.

De ruim 150 gasten kregen luxueuze hapjes voorgeschoteld. Zo stonden er vooraf plakjes zoete aardappelcake en gerookt buikspek met ingemaakte appel op het menu, kon er als hoofdgerecht worden gekozen tussen geroosterde vis of rundvlees dat vijf weken gerijpt is en werd er als dessert onder meer broodpudding en zelfgemaakte marshmallow s’mores opgediend.

Jennifer en Cooke kondigden hun verloving in februari aan. Ze waren toen bijna een jaar aan het daten.