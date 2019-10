Bekijk hier alle generieken én de nieuwe begintune van ‘Familie’

VTM-soap Familie klinkt vanaf 4 november een klein beetje anders. Dan krijgt de soap een nieuwe generiek, mét nieuwe begintune. Het nummer werd geschreven door Miguel Wiels en Niels Destadsbader. Die laatste zong het ook in. Je kan het nummer hieronder beluisteren.

Ondertussen is bekend hoe de nieuwe generiek zal klinken. Het nummer is al integraal terug te vinden op het kersverse album van Niels: Boven De Wolken. De beginsong kreeg de titel Als We Samen Zijn en is hier te beluisteren. De opnames voor de generiek zijn intussen al achter de rug, maar hoe het eruit zal zien, is nog een geheim.

Benieuwd naar de oude generieken van Familie? Bekijk ze hier door de jaren heen.

De hechte band van een familie

Familie om je heen

Samen in vreugde en pijn

Bij elke nieuwe dag

Er is geen weg terug

Eindeloze nachten

Nieuwe tune (vanaf 4 november)