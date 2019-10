Kylie Jenner viert verjaardag van zus Kim Kardashian in bikini(etje)

Momenteel is Kylie Jenner met haar familie en wat vrienden in Palm Springs ter gelegenheid van de 39’ste verjaaardag van haar zus Kim Kardashian. Toch was dat niet het enige waar dit weekend over geschreven werd.

Want behalve die verjaardag - en het feit dat Kim en Kanye West hun huwelijksgeloften vernieuwd bleken te hebben - kreeg vooral een foto van zusje Kylie Jenner (22) heel wat aandacht. Zij postte hoe ze zondag aan het zwembad zat in een weinig verhullende bikini. Wat later volgde nog een foto met vriendin Yris Palmer die vrijwel dezelfde outfit leek te dragen.