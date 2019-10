Typfoutje op vliegticket kost tot 160 euro: Test Aankoop valt 10 luchtvaartmaatschappijen aan

Wie een vliegticket boekt en bij de reservering per ongeluk een foutje tikt in zijn of haar naam, moet tot 160 euro ophoesten om dat te verbeteren. Consumentenorganisatie Test Aankoop noemt deze praktijk illegaal en onderneemt juridische stappen tegen tien luchtvaartmaatschappijen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.