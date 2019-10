Dit zijn de zeven kandidaat-voorzitters bij CD&V

De lijst met kandidaten voor het voorzitterschap van CD&V is volledig. Uiteindelijk hebben zeven kandidaten zich voor de deadline maandagmorgen gemeld. De leden stemmen vanaf volgende week maandag online of per brief. Op 18 november is het resultaat bekend, al is de kans groot dat er een tweede ronde volgt. In dat geval kennen we op 6 december de nieuwe CD&V-voorzitter.