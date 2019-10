Sp.a wil inzage in geheime ‘Maggie-contracten’: “Dit kan niet in een democratie, en al zeker niet met belastinggeld”

Sp.a-Kamerleden Melissa Depraetere en Karin Jiroflée dienen een wetsvoorstel in om de geheime Maggie-contracten in te zien. Het gaat om contracten die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sluit met farmabedrijven over erg dure geneesmiddelen. Volgens sp.a kan dat veel goedkoper. Volgens Het Laatste Nieuws kostte het gebruik van deze middelen ons land tot 500 miljoen euro te veel, terwijl onze buurlanden wel een goedkoper middel gebruiken, merken Depraetere en Jiroflée op.