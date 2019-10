Sven Nys: “Wat nu gebeurt is op lange termijn de dood van onze sport”

Onvrede in veldritland waar zondag verschillende tenoren hun ongenoegen uitten over de vernieuwde wereldbeker die er vanaf volgend seizoen zit aan te komen. Sven Nys noemt de manier waarop internationale wielerunie UCI de zaken nu aanpakt onomwonden “op lange termijn de dood van de sport”, winnaar Eli Iserbyt waarschuwt dat het “zonde is dat de cross zal worden leeg geperst door één superklassement”.