Topman van Tinder: “Wie zich niet gedraagt, gaat eruit. Zo snel mogelijk”

Elie Seidman, de topman van datingapp Tinder, zegt dat hij er alles aan zal doen om mensen die zich misdragen op de app te bannen. “Het is erg duidelijk: vreselijke mensen gaan eruit.”

Grove taal, dickpicks en zelfs bedreigingen: veel vrouwen op Tinder maken het geregeld mee. In een interview met The Guardian zegt de topman van Tinder nu dat hij daar helemaal komaf mee wil maken - en dat dat al goed lukt. “We hebben een heel duidelijke lijn, en dat is dat vreselijke mensen uit de app moeten verwijderd worden. We werken hard aan het vertrouwen en de veiligheid tussen mensen en technologie. We hebben enorm veel moderators en met artificiële intelligentie proberen we problemen op te sporen. In de app proberen we ook mensen uit te leggen hoe ze zich moeten gedragen. We behandelen het probleem dus uit verschillende hoeken. Als je je slecht gedraagt, willen we dat je gaat, zo snel mogelijk.”

Al gaat het wel beter dan drie jaar geleden, zegt Seidman nog. “Zonder cijfers te geven: het gaat beter en het is moeilijker geworden om je hier slecht te gedragen en toch actief te blijven.” Wordt het probleem dan beter gespot of zijn de mannen braver geworden? “Wie opgroeit in een digitale wereld, ziet die niet als een andere wereld”, zegt Seidman. “Elke 18- en 19-jarige die nu op Tinder gaat, begrijpt dat en gedraagt zich dus beter”, klinkt het.

Ook op datingvlak zijn er de laatste jaren flinke aanpassingen gekomen in het algoritme. Vroeger werden knappe mensen gelinkt aan knappe mensen. Je zogenoemde ELO-score steeg, als andere knappe mensen je leuk vonden. Oppervlakkig, vonden criticasters van de app. “Achteraf gezien was dat verkeerd”, zegt Seidman. Nu zijn er nog belangrijke parameters: hoe vaak je de app gebruikt en locatie. “Die laatste is ook in het echte leven een doorslaggevende factor. Mijn vader datete ooit een vrouw die een eindje van hem af woonde. Maar zij brak met hem omdat hij te ver woonde. Het idee dat je niet lang wil reizen naar je lief bestaat ook offline. En ook leeftijd speelt een enorme rol: mensen filteren fors op leeftijd”, besluit Seidman.