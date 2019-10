Dalilla Hermans wil niet meer op VRT komen: “Ik ben het gebrek aan respect beu”

Schrijfster/opiniemaakster Dalilla Hermans (33) wil nooit meer te zien en te horen zijn op de VRT. Ze kondigde dat zelf aan in een filmpje op haar Instagramaccount. “Nooit heeft iemand bij de VRT me au sérieux genomen. Ik ben dat gebrek aan respect beu. Alsof ze me belachelijk vinden.” Bij de VRT horen ze het in Keulen donderen.