Helft minder gezinnen afgesloten door watermaatschappijen

Vorig jaar werden 1.042 gezinnen minder afgesloten door de drinkwatermaatschappijen dan in 2017, dat is een vermindering met 57 procent. “Vlaanderen slaagt er via afbetalingsplannen steeds beter in om klanten die recht hebben op een sociaal tarief effectief te helpen om hun betalingsproblemen te beheersen en afsluitingen te voorkomen. De toekomstige uitrol van digitale watermeters moet dat nog verder verbeteren”, zegt Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA).