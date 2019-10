Moeilijke ochtendspits door regen

Automobilisten trekken maandagochtend best extra tijd uit voor hun verplaatsing. Een typische natte herfstspits zorgt her en der voor ongevallen en files. Het gaat daarbij meestal om kleine aanrijdingen zonder veel erg. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum. Het is op veel plaatsen in Vlaanderen uitkijken voor watergladheid en wateroverlast.