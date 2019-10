Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft beslist om zich niet langer kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van CD&V. “De partij is niet rijp voor mijn visie”, schrijft hij op Facebook.

“Ik meen dat, binnen de huidige partijstructuur, CD&V nog niet rijp is voor mijn visie omtrent haar positionering en (pertinente) bestaansgrond. Wellicht is dat in de toekomst ...