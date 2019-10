De Britse regering wil morgen opnieuw de Brexit-deal voorleggen aan het Lagerhuis. Meer zelfs: minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is ervan overtuigd dat er ook voldoende steun zal komen. Dat schrijft onder meer de krant The Guardian.

Het Britse parlement besliste zaterdag om de goedkeuring van de Brexit-deal in te houden tot die is omgezet in de wetgeving. Hoewel Boris Johnson geen uitstel wil, dat momenteel voorzien is vóór 31 oktober ...