Hij wou zelfs nog een ronde extra rijden in Bern. Ook in de derde manche van de Wereldbeker stond er geen maat op Eli Iserbyt (21). Een dag eerder in Boom had Toon Aerts op zijn verjaardag zijn eerste zege gepakt. Bij afwezigheid van... Iserbyt. “Ja, er werd gedacht dat Telenet het ging overnemen. Wel, dat heeft mij geprikkeld.”