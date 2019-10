KV Mechelen klopt Antwerp en nestelt zich stevig in top-zes

Met twee doelpunten in vijf minuten heeft KV Mechelen zondagmiddag de punten Achter de Kazerne gehouden. Antwerp startte fors én scoorde ook via zijn topschutter Mbokani. Nadien nam de Mechelse luchtmacht over met kopbalgoals van Peyre en De Camargo. De clash der provinciegenoten bleef ook na rust razend spannend. Pas in de slotseconden stelde Vanlerberghe met een penseelstreek de zege veilig: 3-1. KV Mechelen wipt over Antwerp naar een met AA Gent gedeelde derde plaats in het klassement. Antwerp blijft vierde, maar 17 op 30 is niet waar de ambitieuze club vooraf van gedroomd had.