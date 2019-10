Yentel Caers & Steven Van Broeckhoven zijn wereldtop in het freestyle windsurfen. Video: TV Limburg

Een Hammenaar en een Lommelaar die tot de wereldtop in het windsurfen behoren. Het is het opmerkelijke verhaal van Yentel Caers en Steven Van Broeckhoven.

De 24-jarige Yentel Caers uit Ham is dit jaar wereldkampioen geworden in het freestyle-windsurfen. En Van Broeckhoven uit Lommel eindigde als derde. TVL zocht beide windsurfers gisteren op aan het water in Kessenich.