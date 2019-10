HASSELTAfgelopen weekend organiseerde serviceclub Rotary in de oude gevangenis in Hasselt het eerste congres over polio of kinderverlamming in Limburg. De Houthalense Linda Claes (59) getuigde er hoe de ziekte haar leven bepaald heeft. Of beter, hoe die dat niet gedaan heeft. “Ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb. Behalve rolschaatsen, dat wilde ik als kind altijd eens doen.”