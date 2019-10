In de film ‘The Mustang’, die vanaf woensdag in de zalen speelt, krijgt Matthias Schoenaerts vooral paarden als tegenspelers terwijl de Vlaamse Marlon Brando nooit eerder een paard had bereden, laat staan een wilde hengst. “Maar ik ben van nature dol op dieren”, aldus Matthias op het Film Fest Gent.