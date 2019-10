Afscheid van de leukste supernerds

Met het laatste seizoen van ‘The Big Bang Theory’ zet Q2 de eindspurt in van de populairste sitcom sinds ‘Friends’. De reeks leest als een onwaarschijnlijk succesverhaal: geen ziel die in 2007 geloofde dat een comedy over nerds en wetenschap ooit een wereldwijd publiek zou vinden. Maar kijk, de vertolkers van Leonard, Sheldon, Howard en Rajesh schopten het tot supersterren én ze werden de best bekeken cast ter wereld. Na twaalf jaar legt ‘The Big Bang Theory’ ronduit indrukwekkende cijfers voor.