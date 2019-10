Kanaries genekt door (alweer) zwakke start

Geen punten voor STVV in het Lotto Park. Twee vroege goals van paars-wit nekten de Kanaries, die zo constant moesten achtervolgen. Na rust was er heel even hoop na de aansluitingstreffer van Boli, maar de 3-1 van Roofe werd de druppel. Geen stunt dus voor STVV tegen Frank Vercauteren, Chadli zette uiteindelijk zware 4-1 cijfers op het bord.