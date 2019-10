In het basketbal is Croonen Lommel uitgeschakeld in de achtste finales van de Beker van België. De tweedeklasser verloor zoals verwacht tegen topclub Oostende met 66-94. Limburg United kon zich vrijdagavond wel plaatsen voor de kwartfinales. Dat kon ook moeilijk anders want de wedstrijd was er een tussen het A-team en het B-team van de club. Een soort van gala-match dus. Al werd er een flinke schaduw geworpen over de avond omdat twee spelers van het B-team weigerden te spelen.