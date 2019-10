Geëmotioneerde Andy Murray wint hoogstaande finale van European Open in Antwerpen tegen Stan Wawrinka

Het tennispubliek in Antwerpen heeft zondagnamiddag kunnen genieten van een hoogstaande finale van de European Open. Stan Wawrinka (ATP-18) nam het daarin op tegen Andy Murray (ATP-243). De Schot trok uiteindelijk aan het langste eind in drie sets: 3-6, 6-4 en 6-4. Voor een duidelijk emotionele Murray is het na veel blessureleed zijn eerste toernooizege sinds maart 2017.

Stan Wawrinka begon voortvarend aan de partij en ging meteen door de opslag van Murray. Die kon dat kloofje niet meer dichten in de eerste set, Wawrinka rijfde die dominant binnen met 6-3.

Foto: BELGA

In de tweede set leek de Zwitser op dat elan door te gaan, opnieuw wist hij snel door de opslag van zijn Schotse opponent te gaan. Maar deze keer wist Murray wel terug te vechten, en hij ging op zijn beurt door de opslag van Wawrinka. Bij 4-4 bewees de Hawk Eye nog maar een zijn nut. Wawrinka leek een breakpunt te verzilveren, maar Murray vroeg een challenge aan. Met succes, want de bal raakte nog nipt de lijn. Het gaf de Schot vleugels, want Murray sleepte alsnog het spel binnen en maakte het af op de opslag van Wawrinka: 4-6 en 1-1 in sets.

In de derde en beslissende ste losten de twee kemphanen elkaar voor geen meter. Voor de derde set op rij pakte Wawrinka snel de opslag af, maar ook deze keer sloeg Murray snel terug. De twee bleven breaks uitwisselen tot 4-4. Murray slaagde er dan toch nog eens in om zijn eigen opslag te behouden, waardoor Wawrinka met de rug tegen de muur stond. In een slopende spelletje slaagde Murray erin een laatste keer te breaken: 4-6 in de beslissende set, een dolblije en duidelijk geëmotioneerde wint de European Open.

#Final@andy_murray is the champion in Antwerp!



The Brit wins his 46th title of his career after beating @stanwawrinka#EuropeanOpen2019 pic.twitter.com/Q8yTVmdT2Z — European Open (@EuroTennisOpen) October 20, 2019

Murray won al drie grandslams (US Open 2012, Wimbledon 2013 en 2016) en heeft nu 46 titels op zijn erelijst. De olympisch kampioen van Londen en Rio speelde in Antwerpen zijn eerste finale sinds maart 2017 (toen hij in Dubai won). Nadien volgde heel wat blessureleed. Murray overwoog te stoppen, maar na een ingrijpende heupoperatie timmert hij sinds enkele maanden weer aan de weg terug.

Murray volgt op de erelijst van de European Open de Brit Kyle Edmund op. De eerste edities werden gewonnen door de Fransen Richard Gasquet (2016) en Jo-Wilfried Tsonga (2017).

Bij de 34-jarige Wawrinka blijft de teller op zeventien ATP-titels staan, zijn laatste toernooi won hij in mei 2017 in Genève. Nadien kreeg hij af te rekenen met knieproblemen. Hij won onder meer drie grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016).

Foto: AP

Foto: AP