Sprookjeshuwelijk: erfgenaam Napoleon getrouwd met erfgenaam Oostenrijkse keizer

Een erfgenaam van Napoleon Bonaparte is zaterdag getrouwd met de achterkleindochter van Karl I, de laatste keizer van Oostenrijk. Dat maakt dat het voormalige Franse keizerrijk en het huis van Habsburg opnieuw verenigd zijn.

De 33-jarige Jean-Christophe Napoleon Bonaparte woont in Londen en is de achter-achter-achterneef van Napoleon Bonaparte I, keizer van Frankrijk van 1804 tot 1814. Zaterdag stapte hij in het huwelijksbootje met de 31-jarige gravin Olympia von und zu Arco-Zinnerberg, de achterkleindochter van Karl I, de laatste keizer van Oostenrijk en als Karel IV de koning van Hongarije (Oostenrijk-Hongarije) van 1916 tot 1918. De weelderige huwelijksceremonie vond plaats in Parijs, bijgewoond door de Britse prinses Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi.

De pasgetrouwden zijn in de verte verwant, want gravin Olympia is de betovergrootnicht van Napoleons vrouw, aartshertogin Marie-Louise van Oostenrijk.

Foto: Photo News