Eerste toernooizege voor golfer Nicolas Colsaerts in 7 jaar na prangende slotdag

Nicolas Colsaerts heeft zijn derde zege ooit op de European Tour gewonnen. Onze landgenoot was de beste in de Amundi Open de France (1,6 miljoen euro), waar hij na een prangende slotdag één slag overhield op de Deen Joachim B. Hansen. Voor Colsaerts is het zijn eerste zege in zeven jaar.

Colsaerts kwam na de tweede ronde aan de leiding en gaf die niet meer uit handen op de Golf National in Guyancourt nabij Parijs.

In de eindstand totaliseerde hij 272 slagen, twaalf onder par. Hij haalde het met één slag voorsprong op de Deen Joachim B. Hansen. De Zuid-Afrikaan George Coetzee werd derde op twee slagen.

Voor de 36-jarige Brusselaar is het zijn derde overwinning op de European Tour. Eerder won hij in 2011 de China Open en een jaar later het World Match Play Championship in Malaga.