Oud-collega’s beschuldigen Carl Huybrechts live op radio van openlijk seksisme: “Valse verdachtmakingen”

In het programma Bij Vlaeminck op Studio Brussel is Carl Huybrechts door twee oud-collega’s bij de VRT beschuldigd van seksisme tegenover sportjournaliste Inge Van Meensel. “Geen wijven in mijn show, zei hij”, aldus Van Meensel. Huybrechts noemt het valse verdachtmakingen. “Zo is het helemaal niet gegaan, maar ik schrik er niet van als ik hoor van wie ze komen.”