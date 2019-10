Er is een zevende kandidaat opgestaan voor het voorzitterschap van CD&V. Christophe Vermeulen (37), een uit West-Vlaanderen aangespoelde Gentenaar, wil de partij “in de diepte hervormen”. “De partij zit vast in goede bedoelingen en belegen structuren”, bevestigt hij aan Belga.

Vermeulen is geboren in Torhout, afkomstig van de Zedelgemse deelgemeente Veldegem, maar woont al lang in Gent. Hij is jurist van opleiding en werkte onder meer voor de CD&V’ers Hendrik Bogaert, Inge ...