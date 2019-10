Dalian Yifang heeft zondag op de 26e speeldag in de Chinese Super League met 2-1 verloren van Shanghai Shenhua. Yannick Carrasco opende na amper een minuut met een gekruist schot de score. Hij maakte zo zijn 15e treffer in 22 matchen. Daarna nam de thuisploeg het commando over met doelpunten van Moreno (25.) en Ighalo (38.).