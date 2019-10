Kleine panda’s worden steeds schattiger (en ondeugender) in Pairi Daiza

Het gaat goed met de kleine panda’s in Pairi Daiza, zo laat het dierenpark trots zien in enkele nieuwe foto’s. Hun oogjes zijn open, hun vacht donzig, hun gezichtjes guitig. Een schattig zicht. Al beginnen ze wel steeds ondeugender te worden. Het vrouwelijke diertje was immers al stiekem gaan spelen tussen bamboe met haar mama, waarna het verschil met haar “propere” broer wel heel erg opviel, tot groot jolijt van de fans.