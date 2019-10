Nooit te oud om te leren: Frans leert zwemmen op zijn zestigste

“Ik zit niet eens graag in de auto, toch ga ik door tot ik het kan.” “Schoolzwemmen bestond niet in mijn tijd.” “Het grote verschil tussen nu en 35 jaar geleden, is dat ik nu echt wil.” Drie Limburgers getuigen waarom je nooit te oud bent om te leren, of het nu voor je rijbewijs, je zwem- of je schooldiploma is.