Eli Iserbyt is nu ook oppermachtig in Bern en pakt drie op drie in Wereldbeker: “Had nog een extra ronde ingecalculeerd”

Het sprookje van Eli Iserbyt dit veldritseizoen blijft duren. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal won na zijn twee Wereldbekerzeges in de Verenigde Staten nu ook de derde manche in het Zwitserse Bern. Halfweg wedstrijd reed hij van iedereen weg, meteen zijn vijfde zege van het seizoen. Belgisch kampioen Toon Aerts (gisteren nog winnaar in Boom) werd tweede, Michael Vanthourenhout derde.

Iserbyt vertrok als een komeet en ging als eerste de bocht in, net voor Tim Merlier. Die miste op een haar na zijn weddenschap. De Belgische kampioen op de weg, die vanop de derde rij moest starten, had 50 euro gekregen als hij op kop het veld indook. Net niet dus. Daarna moest de renner van Creafin-Fristads, die donderdag in Ardooie in zijn eerste cross van het seizoen derde werd, zijn inspanning wel bekopen.

In tegenstelling tot de wedstrijden bij de andere categorieën werd het wel geen snelle solotocht. Quinten Hermans bleef goed in het zog van de Wereldbekerleider en later sloten ook Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Laurens Sweeck aan. Die Sweeck kende in de derde ronde opnieuw dezelfde pech als gisteren in Boom: een kapotte schoen. Daardoor zakte hij naar plaats vijftien.

Net voor halfweg koers vond Iserbyt het welletjes en ging solo. Het speerpunt van Jurgen Mettepeninngen liet gisteren als enige de cross in Boom vallen, ondanks het feit dat hij na zijn zege in Gieten vorige zondag ook leider was in de Superprestige. En die extra frisheid rendeerde. Toon Aerts spartelde nog even tegen, maar de Belgische kampioen moest finaal passen. Het was zelfs Michael Vanthourenhout, ploegmaat van Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal, die in zijn eentje de kloof probeerde te dichten. Toch een beetje gevaarlijk. Maar Vanthourenhout, die gisteren paste voor Boom omdat hij deze week last had van buikgriep, geraakte niet tot bij zijn ploegmaat.

Iserbyt bouwde zijn voorsprong verder uit en pakt zo drie op drie in de Wereldbeker (eerder won hij ook de tweede wedstrijden in de Verenigde Staten) en meteen zijn vijfde zege van het seizoen.

De eerstvolgende Wereldbekermanche wordt gereden op zaterdag 16 november in het Tsjechische Tabor.

Iserbyt: “Ik had nog een extra ronde ingecalculeerd”

Drie op drie dus voor Eli Iserbyt, die aan de finish niet het zegegebaar maakte. “Ik dacht echt dat er nog een ronde moest gereden worden. Ik had ook nog een extra rondje ingecalculeerd. Soit, ik ben uiteraard tevreden. Ik startte goed maar moest er wel even inkomen. Ik heb ook drie à vier keer veranderd van bandendruk. In het begin was het wel opletten met die mannen van Telenet Baloise, je voelde dat ze iets van plan waren. Maar daarna kon ik gelukkig rekenen op ploegmaat Michael Vanthourenhout. We hebben niet veel nodig om elkaar te begrijpen.”

“Ja, het blijft maar duren voor mij. Een hattrick in de Wereldbeker is knap. Ik heb dat denk ik nog niet gedaan in de cross, wel een keer toen ik nog voetbalde.”

Toon Aerts: “Reis van Boom naar Bern in de benen”

Gisteren winnaar in Boom, vandaag tweede in Bern. “Iserbyt en Vanthourenhout reden gisteren niet en dat zag je wel een beetje. Ik had toch niet de beste benen en die reis van Boom naar Bern voel je toch een beetje. Maar finaal kom je op dit parcours wel op je plaats terecht en ik ben tevreden over mijn weekend. Jammer van mijn mindere start, maar ik heb niet gepanikeerd. Ik had een zeer goede slotronde en dat is hoopgevend. Ik heb in de achtergrond goed samengewerkt met Quinten Hermans. Ik moet hem daarvoor danken, want het is toch niet zo logisch. Hij verlaat op 1 januari de ploeg.”

Michael Vanthourenhout: “Kritiek heeft mij gemotiveerd”

Michael Vanthourenhout paste gisteren voor Boom omdat hij deze week buikgriep had. “Het deed pijn om te horen dat sommige mensen daar aan twijfelden. Precies of ik kon niet ziek zijn. Die kritiek heeft mij extra gemotiveerd want ik vind dat echt niet leuk. Ik heb geen show verkocht. Deze derde plaats is dan ook boven verwachting. Toen Eli vertrok wou ik afstoppen, maar omdat ze achter mij een foutje maakten, had ik een kloofje. Dus heb ik geprobeerd om toch naar Eli te rijden, maar hij was te sterk. Ik heb die inspanning daarna een beetje bekocht maar sta toch op het podium.”