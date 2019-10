Dieven stelen luxewagen in amper één minuut, en daar moesten ze opvallend weinig moeite voor doen

Een opmerkelijke diefstal in het Engelse Rowley Regis. Daar slaagden dinsdag vier dieven erin om een luxewagen ter waarde van bijna 70.000 euro te stelen. Veel tijd hadden ze daar niet voor nodig: na amper één minuut konden ze met de Audi RS5 al van de oprit rijden.

De mannen maakten gebruik van de zogenaamde ‘relay attack’, een techniek die ook al in ons land voor onrust zorgde. Met een ‘relay box’ konden ze het signaal van de autosleutels in de woning versterken. Het gevolg laat zich raden: de computer van de wagen dacht dat de sleutel in de buurt was, en opende vervolgens automatisch de deur. Kort nadien stapten de dieven in en reden ze ongestoord weg. Ze vierden hun geslaagde poging zelfs even door te claxonneren voor de woning.

Videobeelden van de speciale techniek doen wel vaker de ronde op het internet. Bovendien is de ‘relay box’ ook makkelijk verkrijgbaar: voor amper enkele tientallen euro’s is apparaat te koop op het internet. Je autosleutels in een metalen doos steken, in aluminiumfolie wikkelen of meenemen naar een bovenverdieping zijn de beste manieren om een dergelijke autodiefstal te verijdelen.

De politie van West Midlands is nog op zoek naar de daders.