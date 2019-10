Zuid-Afrika maakt einde aan sprookje van gastland Japan op WK rugby

Zuid-Afrika heeft zich zondag als vierde en laatse land geplaatst voor de halve finales van het WK rugby in Japan. In het Tokyo Stadium in Chofu nabij Tokio versloegen de Springboks het gastland met 26-3. Volgende week zondag (27 oktober) speelt Zuid-Afrika in Yokohama om een plaats in de finale tegen Wales. Dat vloerde eerder op de dag in Oita Frankrijk met 20-19.

Gastland Japan beleefde een sprookje op dit WK rugby. Voor het eerst in de geschiedenis schopte het Aziatische land het tot de kwartfinales, met knap rugby en zeges tegen traditielanden Schotland en Ierland bovendien. Het hele land pakte zich zondag dan ook samen voor de tv om te supporteren voor de “Dappere Bloesems”. Alle 50.000 zitjes in het Tokyo Stadium waren volzet. Hopend op een herhaling van “Het Mirakel van Brighton”, waarbij vier jaar geleden Japan in de groepsfase van het vorige WK Zuid-Afrika versloeg met 34-32.

Maar een nieuwe stunt zat er niet echt in voor Japan. De eerste helft was close, met een try voor Zuid-Afrika en een penalty voor Japan maar na 40 minuten liep de Japanse tank stilaan leeg. Tegen Zuid-Afrika kreeg Japan plots wel te maken met een sterk georganiseerde team dat de stevige tackles niet schuwde. En dan bleek de thuisploeg toch plots kwetsbaar. Man of the match Faf de Klerk velde na 66 minuten het verdict met een tweede try, gevolgd door een tweede van Mapimpi. Het sprookje van Japan was uit, maar de natie sloot zijn “Dappere Bloesems” en het rugby dankbaar in de armen.

Zuid-Afrika werd al twee keer wereldkampioen, in 1995 en 2007. Op het vorige WK, in 2015 in Engeland, won het land brons. De tweede halve finale wordt een duel tussen titelverdediger Nieuw-Zeeland en Engeland. De All Blacks versloegen zaterdag in hun kwartfinale vlot Ierland met 46-14. Engeland ging met 40-16 voorbij Australië, vier jaar geleden WK-finalist tegen Nieuw-Zeeland.