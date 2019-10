Wales is in kwartfinale WK rugby net te sterk voor Frankrijk

Op het WK rugby in Japan heeft Wales zich zondag geplaatst voor de halve finales. In het Oita Stadium haalden de Welshe rugbyers het na een spannende wedstrijd met 20-19 van Frankrijk. Bij de rust stonden de Fransen 10-19 voor, maar na onder meer de uitsluiting van de Fransman Sébastien Vahaamahina kon Wales de scheve situatie nog recht trekken.

Volgende week zondag speelt Wales om een plek in de finale tegen gastland Japan of Zuid-Afrika. Die twee landen treffen elkaar later op de dag in het Tokyo Stadium in Chofu.

De andere halve finale wordt een duel tussen titelverdediger Nieuw-Zeeland en Engeland. De All Blacks versloegen zaterdag in hun kwartfinale vlot Ierland met 46-14. Engeland ging met 40-16 voorbij Australië, vier jaar geleden WK-finalist tegen Nieuw-Zeeland.