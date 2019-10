Onze huisref Serge Gumienny na discussie rond Standard-goal: “Quasi zeker dat bal niet over de lijn was”

Was de bal over de lijn of niet? Het is dé vraag waar iedereen dolgraag een antwoord op zou willen krijgen, maar dat komt er meer dan waarschijnlijk niet. Bastien scoorde, de 1-0 voor Standard bleef op het scorebord. Onze huisref Serge Gumienny geeft de arbitrage het voordeel van de twijfel. “Ik ben er quasi zeker van dat de bal nog net binnen bleef”, aldus Gumienny. “Maar ik begrijp de frustratie wel bij KRC Genk.”