Amazon-werknemer ligt 20 minuten tussen rekken na hartaanval, collega’s moeten meteen na overlijden weer aan de slag

Er is opnieuw forse kritiek op de manier waarop Amazon met haar personeel omgaat. Toen een werknemer begin september een hartaanval kreeg tussen de rekken in een Amazon-warenhuis, duurde het 20 minuten voor iemand hem vond en kregen zijn collega’s meteen na zijn overlijden te horen dat ze moesten voortwerken. “Geen tijd voor decompressie”, zegt een van hen.

20 minuten lag hij op 2 september bewegingsloos op de grond. Billy Foister, een rekkenvuller in een warenhuis van Amazon in Etna, Ohio, had een hartaanval gekregen en pas na die 20 minuten merkte een ...