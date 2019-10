Tom Boonen heeft allereerste titel in autoracen beet

Tom Boonen mag zichzelf sinds zaterdag kampioen noemen in de CN Prototype Divisie van de Supercar Benelux Challenge. De oud-wereldkampioen wielrennen veroverde het kampioenschap nadat hij op het TT-circuit in Assen de eerste manche van het weekend won met teamgenoten Thomas Piessens en Sam Dejonghe. Het is voor Boonen zijn allereerste titel in de autoracerij. Ook in de GT Divisie werd een Belg kampioen: Max Weering won de race, maar onze landgenoot John De Wilde werd derde en verzamelde daarmee genoeg punten om het kampioenschap veilig te stellen.