Jani Kazaltzis heeft amper tijd voor zijn vriend

Ook Jani Kazaltzis (40) moet zondagavond weer aan de bak in Dancing with the stars. Al vorig jaar, toen hij nog de co-presentator van Gert Verhulst was, kriebelde het om zelf op de dansvloer te staan. Maar intussen weet de stylist dat het niet allemaal glitter en glamour is. “Ik hoop natuurlijk zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven, maar stiekem tel ik af naar de eerste dag dat ik niet meer moet dansen”, vertelt Jani. “Fysiek is het erg zwaar. Ik kruip ’s ochtends met veel moeite uit mijn bed. Toch blijf ik volhouden omdat dansen me ook enorm boeit. Voor mij is het een uitlaatklep.”