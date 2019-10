Kafkaiaans: Boris Johnson vraagt uitstel aan EU … en meteen ook om dat niet toe te staan

Het Britse parlement heeft een nieuwe tik uitgedeeld aan Boris Johnson. Het keurde zijn Brexit-deal zaterdag niet goed en verplichtte hem om nieuw uitstel te vragen bij de EU. Hoewel de premier dat eerst weigerde te doen, stuurde hij zaterdagavond alsnog drie brieven naar Europees president Donald Tusk. Eén ervan vroeg om uitstel maar was niet ondertekend, de tweede maakte duidelijk dat de brief niet van hem maar van het parlement was en in de derde schreef Johnson dat hij het toekennen van dat uitstel “een vergissing zou vinden”. Het is wellicht een maat voor niets, want al in de komende dagen wordt een nieuwe stemming over de Brexit-deal verwacht in het Lagerhuis. “Maar verliest Johnson die ook, dan liggen alle denkbare Brexit-pistes weer open”, zegt professor Hendrik Vos.