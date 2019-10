Dimitri Vegas & Like Mike opnieuw beste dj’s ter wereld

Dimitri Vegas & Like Mike mogen zich opnieuw de beste dj’s ter wereld noemen. Tijdens een groot dance-event in Amsterdam werd in de nacht van zaterdag op zondag de prestigieuze DJ Mag Top 100 bekendgemaakt, en daarin staan de dj-broers na drie jaar zilver weer bovenaan. Ze stoten hun Nederlandse collega Martin Garrix van de troon. In 2015 mochten Dimi & Mike de titel al eens achter hun naam schrijven.