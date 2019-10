VTM-presentator en acteur Sieg De Doncker (30) is samen met radiopresentatrice Maureen Vanherberghen (31). Dat maakten de twee zelf bekend via Instagram.

Sieg is onder meer bekend van de tv-programma’s ‘De wereld rond met tachtigjarigen’ en ‘Een frisse start. Vlaanderen leerde Maureen kennen dankzij haar deelname aan ‘Idool’ in 2011, nadien ging ze verder met haar carrière als zangeres maar ze ging ook aan de slag bij Ketnet. Momenteel is Maureen radiopresentatrice bij QMusic.