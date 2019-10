Onze spelersbeoordeling na Standard-Genk: “Heynen was uitstekend, alleen had hij moeten scoren”

KRC Genk speelde een sterke eerste helft, maar vergat zichzelf te belonen. Zes minuten voor het einde bezegelde Bastien het lot van de landskampioen met een fabelachtige trap. Een fase die voer voor discussie was, want was de bal nu over de lijn of niet? De VAR oordeelde alvast van niet. Dit zijn onze spelersbeoordelingen.