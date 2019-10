Zelden gezien: woedende Felice Mazzu toont live op tv foto op gsm waaruit fout van VAR moet blijken

Genk voelt zicht bekocht. De Limburgers gingen met 1-0 onderuit op het veld van Standard, maar claimen dat de bal in de actie vooraf buiten was. Moeilijk te zien op de beelden, oordeelde ook de VAR. Het doelpunt werd gevalideerd, tot woede van Genk en trainer Mazzu. Die stond nadien de pers te woord en fulmineerde zijn onvrede. Om zijn woorden kracht bij te zetten, pakte hij plots zijn telefoon om een screenshot te tonen van de bewuste fase, waarop het leer over de lijn lijkt te zijn. “Ik snap het niet.”