Lokale PS-voorzitter: “Aangevallen omdat ik homo ben”

François Yserentant, voorzitter van de PS-afdeling van Olne, is vrijdag in Luik naar eigen zeggen het slachtoffer geworden van homofoob geweld. De man trok zaterdag naar de politie om klacht in te dienen.

François Yserentant werd zaterdag aangevallen in de rue de la Sirène in Luik. “We hadden de verjaardag van mijn mama gevierd, en om te vermijden dat ze lastiggevallen zou worden, heb ik haar naar huis vergezeld. Mijn verloofde wachtte een beetje verder op me in de auto”, vertelt de voorzitter van de PS-afdeling in Olne.

“In een slecht verlichte straat ben ik aangevallen en geslagen door iemand, enkel en alleen omdat ik homoseksueel ben”, stelt Yserentant. Door de slagen is de man minstens een maand werkonbekwaam.

“Ik kom ervoor uit homoseksueel te zijn, en waarschijnlijk kende mijn aanvaller me door mijn politieke activiteiten”, denkt de lokale politicus. “De uitspraken die hij deed, maakten duidelijk dat het hier om homofobie ging.”