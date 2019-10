Turken en Koerden beschuldigen elkaar van schenden wapenstilstand

Turkije en de Koerdische troepen beschuldigen elkaar ervan de gemaakte afspraken over een wapenstilstand in Noord-Syrië niet te respecteren. In de laatste 36 uur hebben de Koerden veertien aanvallen uitgevoerd, zeggen de Turken. De Koerdische strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zeggen dan weer dat de Turken de veilige doorgang voor de evacuatie van burgers en gewonden uit de Syrische grensplaats Ras al-Ain niet toelaten.