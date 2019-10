Vader heeft creatieve, maar bedenkelijke manier om melktand van zijn dochter uit te trekken

Vader heeft creatieve manier om melktand van zijn dochter uit te trekken, maar niet iedereen is blij met werkwijze Video: Instagram

Wat als je dochter schrik heeft om haar loszittende melktand uit te trekken? Daar heeft de Zwitser Thimo Arnold een creatieve oplossing voor. De rijinstructeur bond simpelweg de melktand van zijn tienjarige dochter Selina met een koord vast aan zijn wagen. Even vooruit rijden was voldoende om haar uit de nood te helpen. Al is niet iedereen blij met de speciale werkwijze.

Een filmpje van het moment plaatste hij vervolgens op Facebook als advertentie voor zijn rijschool. “Kennen we allemaal niet zulke problemen in het dagelijks leven? Onze rijschool kan u in veel situaties helpen”, schreef hij erbij.

Sommigen vroegen zich of de video al dan niet werd gefaket. “Helemaal niet”, verklaarde Arnold. “Ik houd er niet van om de tand met mijn handen te moeten verwijderen. En bovendien was ze erg enthousiast toen ik het idee voorstelde.” Tandartsen raden de techniek echter af. “Het risico op letsels en infecties is hierdoor enorm”, klinkt het.