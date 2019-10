Tielemans knalt Leicester naar de zege, Trossard blijft op de bank, Tottenham ontsnapt aan nieuwe nederlaag

Het zag er na een half uur spelen niet goed uit voor Leicester City, dat op eigen veld op achterstand kwam tegen Burnley. Maar Jamie Vardy zorgde nog voor de rust voor de gelijkmaker, en na de pauze achtte Youri Tielemans zijn moment gekomen. Met een stevige knal bezorgde hij The Foxes de volle buit, al had de VAR daar ook nog een handje in. Tottenham blijft ondertussen op de sukkel. Thuis tegen Watford kon het maar in extremis een nederlaag vermijden na geblunder van de bezoekende doelman.