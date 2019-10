Boris Johnson: vernederd en bereid de wet te overtreden, wat nu?

Het zou Super Saturday worden. Deze zaterdag zou dé Brexitclimax brengen die alle Brexitclimaxen van de afgelopen 3,5 jaar zou doen verbleken. Maar er kwám niet eens een stemming over het akkoord dat Boris Johnson sloot met de EU. Maar wat is er nu precies gebeurd in de schouwburg die het Britse lagerhuis heet? En is de premier echt van plan om de wet te breken?